العراق يقبض على إرهابي بـ«التصنيع العسكري لداعش»  

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكن العراق من القبض على إرهابي كان يعمل بما يسمى «التصنيع العسكري لداعش» في بغداد.

وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية العراقية، قالت في بيانٍ صحفي: إن قوات وكالة الاستخبارات بغداد الكرخ في شمال العاصمة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد المطلوبين لها وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، بحسب البيان.

وفي سياقٍ منفصل… دعا الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد إلى تكاتف الجهود لإنهاء ملف النازحين قبل نهاية عام 2024.

الرئاسة العراقية أصدرت بيانًا أوضحت فيه: إن تصريحات رشيد جاءت خلال لقاء مع مدير برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في العراق وائل الأشهب ببغداد، كما شدد رشيد على ضرورة العمل على ضمان عودة آمنة ومستقرة للنازحين إلى مدنهم ومنازلهم مع توفير الخدمات الأساسية، وذلك عبر تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات الحكومية والمنظمات الأممية المعنية بالنازحين.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قال وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، إن مخيم الهول في سوريا أصبح بؤرة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي ويسبب قلقًا كبيرًا لبلاده.

العباسي ناشد كل دولة بها رعايا في مخيم الهول في سوريا أن تأخذ رعاياها، من أجل إغلاقه نهائيًا، وفقً ما أفاد به.

حيثُ يقع مخيم الهول في ريف الحسكة السورية قرب الحدود العراقية، وهو تحت سيطرة الجيش الأمريكي وقوات قسد.

وشدد العباسي على أنّ سيادة بلاده خط أحمر، والعراق يحتاج إلى معالجة سياسية لملف القصف التركي، حسب قوله.

جاء ذلك خلال تصريحاتٍ صحفية ردًا على قصف أنقرة المتكرر لمناطق شمالي العراق، بهدف استهداف عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني.

وأضاف العباسي خلال تصريحاته بأن علاقة العراق مع السعودية في أعلى مستوياتها، وفقً تصريحاته.