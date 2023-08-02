استمرار العثور على الجثث..حرس الحدود يعثر على جثة مهاجر بين ليبيا وتونس

أخبارليبيا24

أكد جهاز حرس الحدود الليبية اليوم الأربعاء العثور على جثة لمهاجر غير شرعي من الجنسية الأفريقية قرب الحدود الليبية التونسية.

وأضاف الجهاز أن الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة عثرت على الجثة بمنطقة ظهرة الخص.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات المتبعة بإبلاغ مركز شرطة العسة و النيابة العامة لاتخاد مايلزم من إجراءات.

وأعلن جهاز حرس الحدود الثلاثاء العثور على عدد جثتين تعودان لمهاجرين غير شرعييم على الحدود الليبية التونسية.

وأضاف الجهاز أن دوريات الجهاز عثرت على الجثتين أمس الإثنين، جثة بالقرب من نقطة عين الناقة، والأخرى بالقرب من نقطة أبوالشرف.

وذكر انه بحسب تعليمات رئيس الجهاز يتم ثكثيف عمل الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة لمنع تدفق ودخول المهاجرين الذين يتم طردهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم للدخول للأراضي الليبية.

وأشار جهاز حرس الحدود إلى أنه تمت اتخاذ الإجراءات بإبلاغ مركز شرطة العسة و النيابة العامة لاتخاذ مايلزم من إجراءات.

وكان جهاز حرس الحدود الليبية أعلن الأحد العثور على عدد ( 6 ) جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية.

وأوضح الجهاز أنه عثر على الجثث عقب الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة لمنع تدفق ودخول المهاجرين اللذين يتم طردهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم للدخول للأراضي الليبية.

وذكر الجهاز أنه أثناء تمشيط الدوريات للمنطقة الممتدة من نقطة ظهرة الخص إلى نقطة طويل طاهر عثرث تم العثور على الجثث.