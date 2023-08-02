إزالة المباني والوصلات العشوائية الواقعة على خط النهر الصناعي بين إجدابيا وبنغازي

أخبار ليبيا 24

باشر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، اليوم الأربعاء، وبتأمين من كتيبة أمن حماية النهر وبالتعاون مع الإدارة العامة للبحث الجنائي والشرطة الزراعية وشرطة النجدة والحرس البلدي أعمال إزالة المباني العشوائية والوصلات غير الشرعية والمخلفات الواقعة على مسار الخط الناقل بين إجدابيا وبنغازي.

كما بدأ الجهاز، في إزالة جميع الوصلات غير الشرعية على منظومة أنابيب النقل الرئيسية إجدابيا – بنغازي وتركيب صمامات هواء جديدة وإجراء الصيانة اللازمة لباقي الصمامات استعدادًا لأعمال التعبئة في الأيام القادمة.

وعرض الجهاز صورًا تظهر أعمال إزالة المباني العشوائية إضافة إلى الوصلات غير الشرعية.

ويواصل جهاز إدارة وتنفيذ النهر الصناعي، بالتعاون مع شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء، أعمال صيانة الأنبوب المتضرر بالمحطة رقم 41+460 في إجدابيا.

وتوقع الجهاز الانتهاء من أعمال اللحام في خط المياه المتضرر في إجدابيا مع نهاية يوم غد الخميس.