أردوغان يدعو بوتين لتجنب أي تصعيد في البحر الأسود

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، امن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تجنّب أي تصعيد في البحر الأسود.

وكالة رويترز للأنباء، قالت إن أردوغان دعا بوتين خلال اتصالٍ هاتفي إلى عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدًا على أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسراً للسلام، وذلك في إشارةٍ منه على اتفاقية توريد الحبوب.

وفي وقتٍ سابق.. أسفرت الضربات الجوية الروسية على أوكرانيا خلال شهر يوليو المنصرم، عن تدمير محاصيل الحبوب التي تقدر بنحو 180 ألف طن متري.

وزارة الخارجية الأوكرانية؛ قالت إن روسيا شنت خلال تسع أيام من شهر يوليو الماضي ضربات جوية بعد انسحابها من اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي وقتٍ سابق.. انسحب روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة.

من جهتها.. تعتزم تركيا تمديد اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في إسطنبول؛ إن أنقرة تريد تمديد اتفاق العبور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود لثلاثة أشهر بدلاً من شهرين.

سبق ذلك؛ مباحثات مشتركة بين البلدين حول اتفاق الحبوب، إذ من المقرر أن ينتهي موعد اتفاق الشحن في 17 يوليو الجاري، وهو شريان حياة حيوي للصادرات الزراعية الأوكرانية التي شُحن منها ملايين الأطنان من الحبوب والسلع الأخرى خلال الأحد عشر شهراً الماضية.