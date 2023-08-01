مع الأحداث التي تشهدها النيجر والسودان..اللافي يؤكد على ضرورة تأمين الحدود

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أكد النائب بالمجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي عبدالله اللافي على ضرورة تأمين الحدود.

وشدد اللافي خلال لقائه رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد ومدير إدارة العمليات بالجيش الليبي اللواء عبدالفتاح البلوق، على استمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار.

وأفاد النائب الأول بضرورة توفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها.

واستعرض اللافي خلال اللقاء الخطوات المتخذة لتأمين الحدود وفق رؤية استراتيجية محكمة في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها دولتي السودان والنيجر.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على الإسراع لتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد.