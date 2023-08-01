حرس الحدود الليبي يعثر على جثتين لمهاجرين غير شرعيين على الحدود الليبية التونسية

أخبارليبيا24

كشف جهاز حرس الحدود العثور على عدد جثتين تعودان لمهاجرين غير شرعييم على الحدود الليبية التونسية.

وأضاف الجهاز أن دوريات الجهاز عثرت على الجثتين أمس الإثنين، جثة بالقرب من نقطة عين الناقة، والأخرى بالقرب من نقطة أبوالشرف.

وذكر انه بحسب تعليمات رئيس الجهاز يتم ثكثيف عمل الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة لمنع تدفق ودخول المهاجرين الذين يتم طردهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم للدخول للأراضي الليبية.

وأشار جهاز حرس الحدود إلى أنه تمت اتخاذ الإجراءات بإبلاغ مركز شرطة العسة و النيابة العامة لاتخاذ مايلزم من إجراءات.

وكان جهاز حرس الحدود الليبية أعلن الأحد العثور على عدد ( 6 ) جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية.

وأوضح الجهاز أنه عثر على الجثث عقب الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة لمنع تدفق ودخول المهاجرين اللذين يتم طردهم من قبل السلطات التونسية وإجبارهم للدخول للأراضي الليبية.

وذكر الجهاز أنه أثناء تمشيط الدوريات للمنطقة الممتدة من نقطة ظهرة الخص إلى نقطة طويل طاهر عثرث تم العثور على الجثث.

وأشار الجهاز إلى أنه تم العثور على جثة بالقرب من منطقة العسة في مياه السبخة وجثتين في ظهرة الخص، وعدد 3 جثث في منطقة الجبيبينة بالقرب من خط التماس مع دولة تونس.

ولفت جهاز حرس الحدود الليبية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات بإبلاغ مركز شرطة العسة والنيابة العامة وانتشال الجثث رفقة فريق الإسعاف والطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة.