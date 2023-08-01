تحرير 21 مهاجرا سوريا كانوا محتجزين داخل أحد البيوت في وسط طبرق

أخبار ليبيا 24

تمكن الأمن في طبرق، اليوم الثلاثاء، من تحرير 21 مهاجرًا سوريًا غير شرعي كانوا محتجين داخل أحد البيوت المستغلة في تهريب البشر وسط المدينة.

أتت العملية بعد يوم من تمكن الأمن في طبرق من تحرير 30 مهاجرًا بينهم نساء من مصر والسودان وباكستان واليمن من مخازن لتهريب البشر جنوب المدينة.

وغالبًا ما تتمكن قوات الأمن من تحرير مهاجرين غير شرعيين من أماكن مستخدمة لتهريب البشر في طبرق وضواحيها.

وكانت عملية الأمنية المشتركة برئاسة وكيل وزارة الداخلية قد داهمت في أواخر مايو أوكار الهجرة غير الشرعية والمخدرات في منطقة البطنان التي تضم أمساعد وطبرق ومناطق أخرى.

وكان جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق قد رحّل 2802 مهاجر من مختلف الجنسيات في النصف الأول من عام 2023 بينهم مصابين بالتهاب الكبد والإيدز.