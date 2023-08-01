باتيلي يلتقي محامين في طرابلس ويستمع لوجهات نظرهم حول الإطار القانوني الذي أعدته 6+6

1 أغسطس، 2023 7:06 م
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أخبارليبيا24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أنه التقى اليوم الثلاثاء بعدد من المحامين من مختلف المناطق الليبية في مقر النقابة العامة للمحامين بليبيا في طرابلس.

وقال باتيلي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”استمعت إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مشروع الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6″.

وأضاف المبعوث الأممي :”ناقشنا إمكانية قيامهم بدور هام كمحامين ومواطنين ليبيين في التوصل إلى إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ”.

وتابع المبعوث الأممي أنه استعرض مع المحامين إمكانية المساهمة في توفير بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا.

1 أغسطس، 2023 7:06 م
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