باتيلي: ناقشت مع عدد من المحامين الليبيين إمكانية القيام بدورهم للتوصل لإطار قانوني للانتخابات

1 أغسطس، 2023 9:24 م
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أخبار ليبيا 24

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، اليوم الثلاثاء، إنه ناقش مع عدد من المحامين الليبيين إمكانية قيامهم بدور هام للتوصل إلى إطار قانوني للانتخابات.

والتقي باتيلي اليوم بعدد من المحامين من مختلف المناطق الليبية في مقر النقابة العامة للمحامين بليبيا في طرابلس.

وقال باتيلي، عبر موقع “إكس” الشهير سابقا بـ “تويتر”، “ناقشنا إمكانية قيامهم بدور هام كمحامين ومواطنين ليبيين في التوصل إلى إطار قانوني للانتخابات قابل للتنفيذ والمساهمة في توفير بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية شاملة في ليبيا”.

وأضاف، “استمعتُ إلى وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول مشروع الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6”.

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1 أغسطس، 2023 9:24 م
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