الوطنية للنفط: شركة سرت نجحت في حفر أول بئر استكشافية وإنهاء حفر البئر التطويرية

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نجحت في حفر أول بئر استكشافية وإنهاء حفر البئر التطويرية في القطع التابعة للشركة بحوض مرزق وحقل زلطن.

وأضافت المؤسسة أنه تم تحقيق نتائج مشجعة بعد الانتهاء من عمليات الحفر على البئر الاستكشافية J3-NC101 على عمق 7833 قدم.

ذكرت الوطنية للنفط أن معدل التدفق المحقق بلغ 560 برميل نفط يومياً من طبقة الميمونيات من خلال خانق حجم 24/64.

ورجحت المؤسسة أنه من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل عند استبدال المضخة ذات المعدل القليل إلى مضخة أخرى ذات معدل تدفق كبير.

وأشارت المرسسة إلى أن هذه الخطوات والنتائج التي تم تحقيقها تأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات إنتاج النفط الخام.

وأفادت أن الشركة تمكنت من إنهاء أعمال حفر البئر التطويرية C347-6 بحقل زلطن والذي حقق تدفقاً طبيعيا (Natural Flow) بمعدل 1100 برميل نفط يومياً من طبقة زلطن المسامية على عمق 5794 قدم من خلال خانق حجم 32/64.