الدبيبة يشدد على أهمية تسريع العمل بمشروعي تنفيذ شبكة الصرف الصحي في إجدابيا وسبها

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، على أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروعي تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمدينتي إجدابيا وسبها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مدير عام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق، محمود عجاج، ومديري الإدارات الفنية بالجهاز، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وجرى اعتماد المشروعين في 2022، وقال مكتب رئيس حكومة الوحدة، إن الدبيبة شدد على الالتزام بالمواصفات الفنية العالية، والعمل وفق الأسعار النمطية المعتمدة ومعايير العمل بالأجهزة التنفيذية.

وقال المكتب، إن الدبيبة أكد على ضرورة التركيز على مشروعات إنشاء محطات المعالجة، وشبكات الإمداد المائي في كافة المناطق.

وأضاف، أن الدبيبة أمر بضرورة إعطائها الأولوية في خطة العام الحالي، خاصة تلك التي تعاني نقصا في مصادر المياه وشبكات التوزيع، ومشاكل الصرف الصحي.