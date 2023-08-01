الخبير الاقتصادي مختار الجديد يعلق على قرار الحويج بشأن تنظيم استيراد السلع

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علق الخبير الاقتصادي مختار الجديد على قرار وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم.

وقال الجديد في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”شوفو هالهبال !! قالك أي حاجة تستوردها من برة لازم يجي اسم الشركة المستوردة وعنوانها على الباكو!!!”.

وتابع الخبير الاقتصادي :”أولا أغلب البضايع يتم شرائها من السوق وليس من المصانع مباشرة، وحتى لو بتشري من المصنع لازم تكون كميات كبيرة علشان ينفذوا لك طلبك”.

وختم الجديد منشوره بالقول :”تي قولوا معاش حد يستورد بضاعة إلا حمد واحميدة وخلاص !! مافيش داعي لكل هاللفة”.

وكان وزير الاقتصاد محمد الحويج أصدر قرارا يلزم كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنواعها وأنشطتها بوضع بيانات المنتج الموردة من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة.

ويقضي القرار رقم 398 لسنة 2023 بأن تتضمن السلعة بلد المنشأ، اسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية، قائمة المكونات للمنتج، الحجم بالوحدات الدولية، رقم الهوية الدولية، تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة، رقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة، عنوان الشركة المستوردة، أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص، أي بيانات أخرى منصوص عليها في التشريعات النافذة.