الحكومة الليبية توقع اتفاقية لإنشاء مقر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في بنغازي

أخبار ليبيا 24

وقعت الحكومة الليبية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اليوم الثلاثاء، اتفاقية متعلقة بإنشاء مقر قانوني للاتحاد يكون مقره في بنغازي، وذلك لتوطين عمل المنظمات الدولية من داخل الأراضي الليبية، بالتنسيق مع الحكومة.

جاء ذلك في ختام لقاء رئيس الحكومة، أسامة حماد، رفقة نائبه علي القطراني، مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ناتيا لولادزي، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي، مرعي الدرسي، ورئيس بعثة ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، تامر رمضان.

وخلال اللقاء الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء، ثمّن حماد دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، في الأعمال المرتبطة بالعمل الإنساني والإغاثي، مؤكدا دعم الحكومة للجمعية العامة للهلال الأحمر، المتمثلة في صيانة مقرات الجمعية.

وأكد حماد، على أن الحكومة الليبية والقيادة العامة للقوات المسلحة تتعاملان مع قضية الهجرة غير النظامية والمهاجرين غير النظاميين بكافة الجوانب الإنسانية، وفق ما تنص عليه القوانين الدولية المتعارف عليها.