اجتماع ليبي تونسي لمعاجلة الاختناقات بمنفذ راس جدير الحدودي

أخبار ليبيا 24

عقد الجانبان الليبي والتونسي اجتماعا أمنيا لمعالجة الاختناقات بمنفذ راس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس. ويأتي الاجتماع بهدف معالجة المختنقات والصعوبات التي تواجه المسافرين عبر منفذ رأس اجدير الحدودي.

وضم الاجتماع بحسب مديرية أمن طرابلس لجنة مكلفة من قبل وزير الداخلية ضمت كلا من رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير أمن طرابلس ومدير أمن منفذ راس اجدير ورئيس مكتب الرقابة بالأمن الداخلي بالمنفذ ومندوب من مكتب وزير الداخلية، وعلى الجانب التونسي رئيس شرطة محافظة راس اجدير ومساعده ورئيس مكتب التفتيش بالديوانة التونسية.

وناقش الاجتماع آليات العمل المناسبة لمعالجة كافة المختنقات بالمنفذ، بما يضمن انسياب حركة المسافرين ‏والبضائع .