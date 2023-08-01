أمن بنغازي: شرطة سيدي خليفة تضبط شخصين تشاديين اختطفا مصريًا وعذباه في منزلهم

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أكدت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة سيدي خليفة، نجح في القبض على رجل وامرأة من الجنسية التشادية خطفوا مصريًاواقتادوه إلى منزلهم وتعذيبه.

وأوضحت المديرية أن أحد العمالة الوافدة مصري الجنسية تقدم بشكوى بتعرضه لاقتحام منزله وخطفه وتعذيبه من قبل رجل وامرأة من الجنسية التشادية.

وذكرت مديرية الأمن أن رئيس مركز شرطة سيدي خليفة عقيد ربيع الورفلي أصدر تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات وبرفقتهم دورية تابعة لجهاز الظواهر السلبية إلى مكان الواقعة.

وأفادت المديرية أنه تم إلقاء القبض على الرجل والمرأة من الجنسية التشادية وتم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال مع المصري الجنسية اتضح أنه يُدعى ع.ع.ع وأفاد قائلا بأن الرجل والمرأة من الجنسية التشادية قاموا بخطفه وتعذيبه.

وأوضحت مديرية الأمن أنه بالاستدلال مع الرجل والمرأة من الجنسية التشادية تبين أن الاول يدعى أ.ذ.ح تشادي الجنسية والمرأة تُدعى ز.ع.ح تشادية الجنسية وأفاد كلاهما أنهم قاموا بهذا الفعل ردا على المصري الجنسية على خلفية اعتدائه على حرمة منزلهم في وقت سابق.

وأشارت المديرية إلى أنه تمت إحالة الجميع إلى النيابة العامة موقوفين إلى النيابة العامة بتُهمة الخطف والتعذيب والاعتداء على حرمة منزل.