وزارة النفط: نرفض ادعاءات صنع الله وظهوره كان “منحطا”

أخبار ليبيا 24

وصفت، وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة، الظهور الأخير لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بأنه “أسلوب منحط”، معتبرة أن هذا الأمر ليس بالغريب.

وقالت الوزارة، اليوم الخميس في بيان، إنها “تعرب عن أسفها للأسلوب المنحط الذي ظهر به أمس مصطفي صنع الله المقال من المؤسسة وهو أمر ليس بالجديد عليه في تعاملاته مع الجميع وكل العاملين في هذا القطاع يعانون من هذه الممارسات والتعاملات السية من طرفه”.

وأضافت، إن “من المحزن أن قطاع كالنفط في ليبيا كان يدار منذ تأسيسيه بنخبة من الكوادر الوطنية، ثم أصبح إلى وقت قريب تحت هذه الإدارة التي اتضح أمام كل الليبيين مستواها المتدني المهني والسلوكي المنعكس على ممارستها الإدارية العشوائية والتعسفية لهذا القطاع الهام”.

سقوط سلوكي ومهني

وتابعت الوزارة، “لقد مر على هذه المؤسسة ثمان رؤساء، ولم يخطر ببال أحد بأن هذا القطاع العريق سيبتلى في يوم ما بهذا السقوط السلوكي والمهني”.

وقال، إن “كل العاملين في قطاع النفط يعلمون بأن الرجل مسير من سفارات بعض الدول، وأن وزير النفط والغاز نفسه اصطدم معهم عندما دافعوا عن بقائه بشكل سافر، لكنهم اليوم تخلو عنه بسبب أزمة الطاقة وتسببه في التضليل حتى تفاقمت الأزمة”.

ورفضت الوزارة التصريحات التي أدلى بها، صنع الله مساء الأربعاء في تسجيل مصور، ووصفتها بالادعاءات الباطلة وبأنها “محض افتراء”.

وقالت الوزارة، “لو كان وطنيا كما يدعي لماذا سكت عليها إلى اليوم، فهي وسيلة فقط لمحاولة التشويش على نزاهة قرار تكليف مجلس جديد”.

وأضافت الوزارة، أن “قرار تكليف مجلس إدارة جديدة للمؤسسة تم بطريقة “قانونية كاملة” صادر عن مجلس الوزراء ولا مجال إلا لتنفيذ القرار”.

وقالت وزارة النفط والغاز، “إن صنع الله خصصت له أعلى ميزانية تتحصل عليها المؤسسة في تاريخ ليبيا، لكن بسبب ضعف امكانياته الإدارية والمهنية فشل في تنفيذها والنهوض بالقطاع”.