هوندا ترفع الستار عن سيارة الجيل السادس “CR-V”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تعد سيارة CR-V من بين أكثر سيارات الكروس أوفر رواجا وشعبية في العالم،

لذا تسعى هوندا بشكل مستمر لدعم هذه المركبات بكل ما هو جديد.

وحصلت CR-V هذه المرة على تصميم جديد للواجهتين الأمامية والخلفية،

وممتصات صدمات معدّلة ومجهزة بإطارات بلاستيكية وعناصر مميزة من الكروم.

كما تغير في هوندا شكل المصابيح وزودت مصابيحها بتقنيات LED الحديثة.

ويأتي هيكل السيارة بطول 4 أمتار و69 سنتيمترا، عرضه 186 سم، ارتفاعه 168 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 270 سم.

كما ازدادت نسبة الصلابة الإلتوائية لجسم السيارة بنسبة 15% مقارنة بمركبات CR-V السابقة،

كما تحسنت في السيارة نسبة عزل الضوضاء الخارجية.

وتم تزويد سيارة هوندا بصفين من المقاعد الجلدية المجهزة بأنظمة تدفئة وتبريد.

كما حصلت واجهة القيادة على مقود جديد وعلى شاشتين متطورتين تعملان باللمس واحدة أمام السائق وأخرى في منتصف الواجهة.

وأضافت هوندا للسيارة نظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

وكذلك حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية.

وستطرح نماذج السيارة بعدة أنواع من المحركات منها محرك توربيني بسعة 1.5 ليتر وعزم 193 حصانا.

كما سيطلق منها نماذج بمحركات هجينة بعزم 207 أحصنة.