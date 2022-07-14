هاتف جديد يهدد عرش “آيفون”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت شركة Nothing Technology Limited رسميا عن مواصفات هاتفها الجديد Nothing Phone 1،

والذي اعتبره الكثيرون مناسفا قويا لهواتف آيفون.

وفي حدث ضخم تم إقامته في لندن، أطلقت شركة Nothing هاتفها الجديد.

ولقب هذا الهاتف بلقب “قاتل هاتف الآيفون” ، وذلك بسبب التشابه الكبير الموجود بينهما.

كما أنه بالإضافة إلى مواصفات الهاتف القوية وتصميمه الغريب والفريد الذي يأتي بلوحة شفافة تظهر ما بداخله.

– مواصفات هاتف Nothing Phone 1.

وحصل الهاتف الجديد على هيكل بأبعاد (159.2/75.8/8.3) ملم، ووزنه 193.5 غ.

كما أن الهاتف محمي بإطار من الأولومينيوم المتين وطبقات من زجاج Gorilla Glass 5 المضاد للصدمات والخدوش.

وعن شاشة الهاتف الجديد فتأتي من نوع OLED بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها “20:9″،

دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا،

ومعدل سطوعها 500 شمعة/م تقريبا، وتعمل مع تقنيات +HDR10 لتوفير واقعية كبيرة للصور والفيديوهات.

ويشمل الأداء الممتاز للهاتف نظام Android 12 مع واجهات Nothing OS، ومعالج Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G،

ومعالج رسوميات Adreno 642L، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

أما الكاميرا الأساسية له فحصلت على عدستين بدقة (50+50) ميغابيكسل،

وجاءت الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وفيها فتحة عدسة f/2.5 للتصوير العريض.

وزود الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

كما يحتوي على شريحة NFC، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير مع شاحن سريع باستطاعة 33 وات وشاحن لاسلكي باستطاعة 15 وات.