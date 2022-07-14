منذ مارس الماضي..مستند يثبت تبرئة عائلة العجيلي من ابنهم قاتل بناته في بنغازي

أخبارليبيا24

تحصلت “أخبارليبيا24” على مستند يثبت تبرئة العائلة من الأب قاتل بناته في مدينة بنغازي منذ مارس من العام الجاري.

وأكدت العائلة وهم ثمان أشخاص أربعة من وأربع إخوة وأربع أخوات تبرأهم من أخيهم علي أحمد محمد بوعجيلة وأبنه المدعو بلال علي أحمد محمد بوعبيلة من العائلة.

وأضافوا أنهم لايتحملون أي مسؤولية بالنسبة لهم وذلك لعقوقهم وخروجهم عن طاعة العائلة و عدم الامتثال لأوامرها.

وأشارت العائلة إلى أنه تم منحهم الفرصة مرات كثيرة خوفا عليهم من الفشل وخوفًا على الأسرة والعائلة من المشاكل التي يتسببوا فيها.

وأكدت عائلة القاتل أنه يترتب على هذه البراءة من عدم تحملهم أي مسؤولية عنهم وكذلك عدم الوقوف بجانبهم أو مساندتهم، موضحة أن هذا الإقرار يعتبر براءة تامة من مال و دم .

وكان مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم جثتين تعودان لشقيقتين قُتلا على يد والدهما صبيحة عيد الأضحى المبارك بسلاح ناري نوع “خرطوش”.

وقالت مصادر طبية وأمنية متطابقة لـ”أخبارليبيا24″ إن المستشفى تسلم جثماني ياسمينه (23 عاماً) ، وشقيقتها بشرى (26 عاماً). من سكان شارع عشرين وسط مدينة بنغازي.

وأكد تقرير الطب الشرعي الذي تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة منه أن المجني عليهما وصلت للمستشفى وقد فارقت الحياة .

وأفاد تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها بشري علي أطوير البالغة من العمر “26” سنة والتي ماتت في التاسع من الشهر الجاري ماتت بسبب الإصابة بطلقات متعددة في الصدر واليد والفخذ. ما نتج عنه تهتك في الأحشاء وكسور متعددة أدت إلى نزيف حتى الوفاة .

وبالنسبة للأخت “ياسمين أطوير” والبالغة من العمر “23” سنة فقد توفيت بسبب الإصابة بإطلاقات عيار نازي متعددة إصابة في الرقبة والصدر والظهر. ما نتج عنه تهتك في الأحشاء الداخلية ونزيف أدى إلى الوفاة وتم استخراج عدد مقذوفين وتسليمها لمندوب مركز البركة.