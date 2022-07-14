مرض غامض في تنزانيا يسبب نزيف الأنف وفاة 3 إصابات حتى الآن

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال مسؤولو الصحة في تنزانيا، اليوم الأربعاء، إن أكثر من 10 أشخاص أصيبوا بمرض غير معروف،

كما يتميز بتسببه بنزيف في الأنف جنوبي البلاد، توفي ثلاثة منهم حتى الآن.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية في تنزانيا، حدث تفشي المرض في مدينة ليندي الساحلية،

حيث أدخل المرضى الأوائل إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض عدة.

وذكر كبير المسؤولين الطبيين في البلاد، أيفيلو سيشالوي، أن ذلك كان في الفترة بين 5 إلى 7 يوليو.

وحدد سيشالوي أنه حتى 12 يوليو، كان هناك 11 مريضا في المجموع، توفي ثلاثة منهم.

* أعراض المرض

وقالت رئيسة تنزانيا سامية سولو حسن إن المرض كان على الأرجح نتيجة للتدهور البيئي،

الذي أجبر الحيوانات البرية على الاستقرار بجانب البشر، مما أثر على صحتهم.

وأعلنت حكومة تنزانيا، الأربعاء، إيفاد فريق من الأطباء وخبراء الصحة للتحقيق في المرض الغامض،

كما أوضح سيشالوي إن أعراضه تشمل الحمى والصداع والتعب ونزيف الأنف.

وقال سيشالوي إن نتائج الاختبارات كانت سلبية على المرضى فيما يتعلق بفيروس إيبولا وماربورغ وكوفيد – 19.

وأضاف كبير الأطباء أن أحد المرضى تعافى تماما فيما عزل البقية.

* تنزانيا تشكل فريق

وأشار إلى أن حكومة تنزانيا شكلت فريقا من المهنيين الذين ما زالوا يحققون في هذا المرض المجهول،

داعيا الناس في المنطقة إلى التزام الهدوء.

وأبلغت غانا الأسبوع الماضي عن حالتين مشتبه بهما من فيروس ماربورغ، والذي ينتمي إلى نفس عائلة الإيبولا،

ويسبب أعراضا تشمل ارتفاع في درجة الحرارة ونزيف داخلي وخارجي.