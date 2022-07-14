قمر الغزال يزين سماء الوطن العربي 3 أيام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شهدت سماء الوطن العربي مساء الأربعاء، ظاهرة فلكية سنوية، تمثلت في ظهور قمر الغزال في أبهى صوره.

ويعتبر قمر الغزال هو ثالث قمر عملاق يسطع في سماء الأرض هذا العام، في ظاهرة تستمر على مدار 3 أيام.

وبدأ تكوين القمر العملاق منذ الثلاثاء، وظهر في أبقى صورة له مساء الأربعاء، في حالة من المقرر أن تستمر حتى الخميس في سماء الوطن العربي.

وبلغ قمر الغزال نقطة الحضيض (الأقرب إلى الأرض) في الساعة 09:00 مساء الأربعاء بتوقيت جرينيتش، حتى بدا أكبر حجمًا وأكثر إضاءة عن المعتاد.

* سر التسمية

ولا تأتي تسمية القمر لمظهره، وإنما لظاهرة تحدث في الطبيعة،

كما تتمثل في أن قرون ذكر الغزلان تكون في وضع النمو خلال هذا التوقيت، بحيث تبدو أكبر وأكثر إثارة للإعجاب.

تحدث الأقمار الفائقة حينما يتزامن القمر المكتمل مع أقرب اقتراب للقمر من الأرض في مداره الإهليلجي،

وهي نقطة تعرف باسم “نقطة الحضيض” وفق وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”،

التي شرحت: خلال كل دورة مدتها 27 يومًا حول الأرض،

ويصل القمر إلى نقطة الحضيض على بُعد 363.300 كيلومتر من الأرض، مع العلم أن أبعد نقطة 405500 كيلومتر من الأرض.

وتكتمل عملية ظهور “الأقمار الخارقة” حينما يتكون البدر ضمن 90% على الأقل من نقطة الحضيض، وهو ما شهده الوطن العربي مساء الأربعاء.

* صفات قمر الغزال

أوضحت “ناسا” أن الأقمار الفائقة تكون أكبر بنسبة 17% من الحجم الطبيعي،

كما أن إضاءتها أقوى بـ30% من الإضاءة العادية، وهو لا يعني إمكانية رؤيتها بالعين المجردة، فقد يلجأ المشاهد إلى استخدام منظار.

ونصحت الوكالة بأن أفضل وقت لمشاهدة قمر الغزال يكون في لحظات طلوعه ووقت أفوله.

كما نوهت الوكالة، بأن القمر يستمر في الظهور على مدار 3 أيام.

ومن المقرر أن تشهد الأرض القمر العملاق الرابع والأخير في 11 أغسطس/ آب المقبل، ويحمل اسم “سمك الحفش”.