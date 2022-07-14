روسيا تهاجم مدينة مدينة فينيتسا والرئيس الأوكراني يتحدث عن قتلى بينهم أطفال

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ضربت صواريخ روسية مدينة فينيتسا الأوكرانية بعيدًا عن خطوط المواجهة، اليوم الخميس، في هجوم قال مسؤولون أوكرانيون إنه خلف ما لا يقل عن 12 قتيلاً بينهم طفل.

وجاء الضربات، التي قالت أوكرانيا إنها أصابت العشرات أيضًا، بعد يوم من انفراج في المحادثات بين موسكو وكييف،. لإلغاء حظر صادرات الحبوب الأوكرانية.

وكتب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على تطبيق تيليغرام: “هناك جرحى وقتلى، من بينهم طفل صغير”. “ما هذا، إن لم يكن عملا إرهابيا مفتوحا؟”.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية على الفور على الضربة التي تنفي استهداف مدنيين. وتقول روسيا، إن هدفها هو تقويض البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا لحماية أمنها.

وتقع فينيتسا على بعد 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة الأوكرانية كييف وهي بعيدة عن خطوط المواجهة الرئيسية في شرق وجنوب أوكرانيا في صراع يصفه الغرب وأوكرانيا بأنه حرب عدوانية غير مبررة.

وقالت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية إن الضربة الروسية أصابت ساحة انتظار السيارات في مبنى مكاتب “يوفيليرني” المكون من تسعة طوابق في حوالي الساعة الـ07:50 بتوقيت جرينتش.

ونشرت صورا تظهر دخانًا رماديًا يتصاعد من بقايا السيارات المحترقة والركام المحترق القريبة.

وعلى الخطوط الأمامية للحرب على بعد مئات الأميال إلى الشرق، قالت أوكرانيا إنها صدت محاولات هجوم برية روسية بعد أن ركزت موسكو نيرانها على بلدتين وما حولهما هناك تعتبرهما منطلقات الربيع للسيطرة على المدن الكبرى.

رويترز