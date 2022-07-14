العرفي: المشاكل التي تعاني منها الدولة الليبية مفتعلة

14 يوليو، 2022 12:32 م
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أخبارليبيا24_متابعات

قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي في لقائه عبر قناة تلفزيون المسار إن المشاكل التي تعاني منها الدولة الليبية مفتعلة نتجت عن ضغوط بعض الأطراف على أطراف أخرى من أجل الاستجابة إلى مطالب معينة وهذا لا يخفى على الليبيين.

وأضاف العرفي أن الوقود متوفر في المستودعات ولكن الأزمات تفتعل من أجل تحقيق مكاسب سياسية أو أي مكاسب أخرى.

مؤكدا أن ذلك على حساب المواطن الذي يعاني مما يضر بمعيشته في الدرجة الأولى سواء انقطاع الكهرباء أو الوقود والغاز والاصطفاف في طوابير.

ونوه أنها كلها أزمات مقتعلة سواء من حكومة عبد الحميد الدبيبة أو ما يقابلها، أطراف تضغط على بعضها من أجل الاستجابة إلى مطالب معينة.

14 يوليو، 2022 12:32 م
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