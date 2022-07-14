إدارة الإعلام الحكومي تبين حقيقة المراسلة بين الدبيبة والمشري

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كشفت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي اليوم الخميس، حقيقة المراسلة باسم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة الموجهة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وذكرت الإدارة أن المراسلة المتداولة باسم الدبيبة والموجهة إلى المشري بالرقم الإشاري (421) المؤرخة في 14/07/2022 غير صحيحة.

وشددت إدارة الإعلام والاتصال الحكومي جميع وسائل الإعلام على ضرورة تحري الدقة في نقل الأخبار.

وتداولت وسائل إهلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مراسلة موجهة من الدبيبة إلى المشري يبلغه فيها بأن رأيه حيال قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط غير ملزم وليس في نطاق احتصاص المجلس.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة طالب في خطاب سابق رئيس الحكومة بالتراجع عن قرار إعفاء صنع الله من رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وتكليف فرحات بن قدارة بديلًا عنه.