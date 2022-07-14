استطلاع | أصبحت مجالًا لربح الفاسدين .. أزمة الكهرباء تكشف حجم الفساد في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

الأموال التي أنفقتها الحكومات الليبية المتعاقبة على “إصلاحات” مرافق الكهرباء تكفي لبناء عدة مفاعلات نووية تنتج أضعاف حاجيات البلاد من الكهرباء. ما يشير إلى حجم الفساد المهول في القطاع الذي يعاني منذ سقوط نظام القذافي.

واعترف رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بأن ما تم إنفاقه من أموال على قطاع الكهرباء يشكل إدانة لحكومته. ولكنه لم يعرض سوى الاستمرار في المنهج نفسه الذي فتح للفساد أبواب هذا القطاع.

ووفق خبراء، فإن ليبيا يكفيها مفاعل واحد أو اثنان على أقصى تقدير، أي بكلفة أقل مما أنفقته حكومة الدبيبة وحدها على “الإصلاحات” التي قامت بها عدة حكومات سابقة!

وتجددت معاناة الليبيين مع انقطاع التيار الكهربائي بسبب طرح الأحمال، وانخفاض إنتاج الغاز بالبلاد، تزامناً مع تصاعد موجة الحر، ما تسبب في عودة الظلام إلى غالبية المدن الليبية لساعات طويلة.

وما يقلق المواطن هو الأخبار والتقارير التي تنشرها الحكومة وشركة الكهرباء بخصوص إنجاز 70 % من مشاريع الكهرباء الجديدة وافتتاح محطات جديدة وكل هذا حبر على ورق ومازالت الأزمة مستمرة .

الاستطلاع

وكالة أخبار ليبيا 24 أجرت استطلاع للرأي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك و تويتر بشأن إعلان دخول الوحدة الأولى من محطة طبرق الغازية للشبكة وتوقيع العامة للكهرباء عقد إنشاء محطة طاقة شمسية بمدينة غدامس، وتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة #إماراتية هل ستسهم هذه الحلول في حل مشكلة الكهرباء .

وعود زائفة لإلهاء المواطن

– حل مشكلة الكهرباء

– غير ذلك

أراء الجمهور

ويقول “Issa Altahar” أين تصرف الكهرباء وهل المشكلة في الإنتاج أو في الاستهلاك .. بلاد لاتوجد بها مصانع كبرى منتجة ولا مشاريع عملاقة أو ما يسمى بكبار المستهلكين ولا شركات .. فأين يذهب هذا الإنتاج. مقارنة بدول الجوار..حتى ولو زاد الإنتاج المشكلة قائمة.

ويوضح “مادي مادينه” هى فقط حجه لكي يأخذوا الأموال فى كل سنة جديدة .. نسمع بعطاءات واتفاقيات بحجة عمره لمحطة أو استكمال محطة أو تعاقد على محطة هذا الكلام له 8 سنوات وهو يتكرر هذا من غير صفقة المولدات وبيع الديزل والزيوت فى السوق السوداء الله يسود أيامهم فى هذه الأيام المباركة، حسب وصفه .

وأضاف “ربيع رجب الرطيل” السؤال، هل الذين يحاربون قطاع الكهرباء في ليبيا سيتركون مثل هذه المشاريع تنجح؟؟؟ مافائدة توقيع عقود واتفاقيات بدون ضمان استمرارية استكمالها ونجاحها.

ويقول “رواد رواد رواد” المفروض تحل مشكلة الكرة الأرضية المليارات التي تصرف في ليبيا وليس ليبيا فقط .

ويذكر “الدليل لكمال الأجسام” لا أفهم مدى فاعلية تستعين بشركة من دولة قوتهم الأساسية اليد العاملة الأجنبية . إلا إذا كانت بالفعل باعتبار ما تدفعة للخونة والعملاء هي المتحكمة فعلا في الكهرباء وليس الاتفاق سوى شرعنة لوجودها. يعني نسيب شركة زي سيمنس.. ونوقع لشينقة.. صيورنا نفهمو .