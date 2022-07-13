مكافحة الأمراض يؤكد إصابة الأطفال بكورونا ويدعو لحصولهم على اللقاح

أخبار ليبيا 24 – صحة

حذر مركز مكافحة الأمراض، من تصاعد الوضع الوبائي لكورونا بنسبة إصابة تقدر بـ 20% من العينات التي تؤخذ من المواطنين.

وأوضح مستشار مدير المركز الطاهر ‎المحبس في تصريحات صحفية، أن معدل الإصابة بين المواطنين أعلى بكثير من المسجل لدى المركز نتيجة عدم إجراء كل المصابين تحليلات لدى المرافق الصحية.

وأشار المحبس إلى أن مراكز العزل بدأت تستقبل المصابين مجددا بجانب وضع بعض الحالات على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكشف المحبس عن إصابة أطفال بفيروس ‎كورونا، وتعرضهم لمضاعفات صحية، مطالبا بضرورة حصول كل من تجاوز عمره الـ 12 عاما على اللقاحات المضادة للمرض.

واستعبد مستشار المركز، إعادة فرض القيود مجددا بنفس الإجراءات السابقة ولكن يمكن إعادة تطبيق بعض الإجراءات مثل ارتداء الكمامات.