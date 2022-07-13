مفوضية اللاجئين تعلن توطين 19 لاجئا قدموا من ليبيا في النرويج

13 يوليو، 2022 8:48 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت المفوضية السامية للاجئين، إعادة توطين 19 لاجئا من 6 عائلات من دولة ليبيا في النرويج.

وقالت المفوضية في بيان لها، إنهم نقلوا من ليبيا، إلى بر الآمان في النرويج، وقد ساعدت المنظمة في الجوانب اللوجيستية للرحلة.

وحثت مفوضية اللاجئين، الدول الأخرى على النظر في توفير مسارات شبيهة آمنة وقانونية لنقل طالبي اللجوء المستضعفين إلى خارج ليبيا.

يذكر أن المفوضية، ولظروف التعذيب وأعمال القتل خارج القانون، وانتشار المجموعات المسلحة، والانتهاكات المتعددة. أجلت 997 طالب لجوء من ليبيا إلى إيطاليا منذ عام 2017،  ونحو 8,372 شخصا آخرين. في رحلات الإجلاء أو إعادة التوطين أو عبر المسارات التكميلية، إلى دول أخرى.

13 يوليو، 2022 8:48 م
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