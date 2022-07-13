لجنة الطاقة بالنواب تبحث أزمتي الكهرباء ونقص الوقود في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

بمشاركة رئيس لجنة الطاقة، بمجلس النواب عيسى العريبي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالسلام الحاسي. وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم، ومشاركة النائب العام المستشار الصديق الصور.

عقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية في بنغازي، اجتماعا ضم العديد من المسؤولين. للتحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود وإحالة المسؤولين عنها للقضاء.

تناول الاجتماع، وفق بيان لمجلس النواب، الأزمة التي تمر بها البلاد هذه الأيام من نقص للوقود وانقطاعات متكررة وكبيرة للكهرباء، ونقص لمادة الغاز، والأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، وفق توجيهات عقيلة صالح، والحلول التي من شأنها معالجة الأزمة.

حضر الاجتماع مسؤولو شركة البريقة لتسويق النفط ، ومُدراء الشركات الموزعة للوقود.

وتعاني ليبيا من أزمة حادة في الكهرباء، مع دخول موسم الصيف وعلى مدى السنوات الماضية، كما تعاني نقصا في الوقود مع إغلاق العديد من الحقول والموانئ النفطية.