صنع الله يهاجم الدبيبة ويتهمه بمحاولة بيع مؤسسة النفط إلى الإمارات

أخبار ليبيا 24

هاجم، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بشكل لاذع، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، على خلفية قيام الأخير بإصدار قرار إقالته وتعيين مجلس إدارة جديدة برئاسة، فرحات بن قدارة.

واتهم، صنع الله الدبيبة بمحاولة التلاعب بالمؤسسة الوطنية للنفط، من خلال عقد صفقات بيع مع دولة الإمارات.

وقال صنع الله، في تسجيل مصور، إن “حكومة الدبيبة حاولت التلاعب بالمؤسسة ووضعها في “سوق النخاسة” وعقد صفقات في الخارج في دولة الإمارات”. وتابع: “حكومة الدبيبة تريد بيع المؤسسة الوطنية للنفط لدولة الإمارات”.

وقال، “إن عمر المؤسسة الوطنية للنفط أكبر من عمر دولة الإمارات من 16 عاما، والدبيبة واهم بأن الإمارات ستنفعه”.

وأضاف، أن “المؤسسة الوطنية للنفط ملك للشعب الليبي وليست ملكا لعائلة الدبيبة”.

وقال صنع الله، إن “حكومة الوحدة منتهية الولاية بقرار من البرلمان وهناك حكومة أخرى مكلفة من البرلمان”، مشيرًا إلى أن قرار إقالته ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “باطل وممنوع الأثر”.

وتابع، إن أوضاع الشعب الليبي بائسة بسبب تصرفات حكومة الدبيبة. وأضاف، أن حكومة الدبيبة تلقت من المؤسسة الوطنية للنفط أكثر من 165 مليار دينار ليبي أي (أكثر من 37 مليار دولار أمريكي)، مشيرًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط لم تتحصل من تلك الأموال على شيء.

وفي حديثه الموجه إلى الدبيبة، قال صنع الله: “لن تستطيع أنت أو غيرك أن فعل شيء للمؤسسة، ولا تملك أنت القدرة على مؤسسة النفط، المؤسسة الوطنية للنفط “محمية بالقانون الدولي” وهي محايدة ومستقلة ولا تتبع للحكومة”.