انفوجرافيك | ست قتيلات في ليبيا خلال إجازة عيد الأضحى.. تعرف عليهن

أخبار ليبيا 24

شهدت ليبيا خلال الأيام الماضية عدة جرائم قتل كان الضحية فيها المرأة، حيث شهدت بنغازي ليلة يوم الوقوف بعرفة (كبيرة عيد الأضحى) مقتل سيدة على يد شقيقها.

كما شهدت المدينة في أول أيام عيد الأضحى مقتل شقيقتين على يد أبيهما بالرصاص، فيما شهدت غريان، غرب ليبيا، جريمتي قتل كذلك واحدة لفتاة على يد ابن عمها وأخرى لسيدة على يد قريب لزوجها.

وفي عين زارة كذلك قتلت فتاة على يد أخيها.

وفي هذا الانفوجراف نستعرض أسماء الضحايا وتواريخ ومكان ارتكاب الجرائم الشنيعة ضدها.