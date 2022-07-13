المنقوش ترشح سفير جديد في إيطاليا شهادته الجامعية مزورة

13 يوليو، 2022 9:23 م
29
المنقوش ترشح سفير جديد في إيطاليا
المنقوش ترشح سفير جديد في إيطاليا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت وسائل إعلام، أن وزير خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، رشحت مهند سعيد يونس، سفيرًا لدى إيطاليا، وهو ما لاقى انتقادات كثيرة، لعدم حصوله على المؤهلات العليا اللازمة.

وكانت قد نفت كلية القانون جامعة طرابلس، سابقًا تحصل مهند سعيد يونس، على شهادة جامعية منها وأن شهادته “مزورة”.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية  نجلاء المنقوش، قالت على تويتر، واصفة الاحتجاجات الأخيرة، بطرابلس. إنها روح جديدة في عروق ليبيا بعدما سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها “رحيل الجميع”. وفي مقدمتها بالطبع حكومة الوحدة المؤقتة التي تنتمي إليها.

13 يوليو، 2022 9:23 م
29

مقالات ذات صلة

انفوجرافيك | ست قتيلات في ليبيا خلال إجازة عيد الأضحى.. تعرف عليهن

13 يوليو، 2022 11:59 م

صنع الله يهاجم الدبيبة ويتهمه بمحاولة بيع مؤسسة النفط إلى الإمارات

13 يوليو، 2022 11:34 م

صنع الله يتحدى قرار إقالته من الدبيبة ويصل إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط

13 يوليو، 2022 10:23 م
إصابة الأطفال بكورونا

مكافحة الأمراض يؤكد إصابة الأطفال بكورونا ويدعو لحصولهم على اللقاح

13 يوليو، 2022 9:06 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى