ديوان النواب: متظاهرين مدفوعين من قبل جهات مشبوهة هم من اقتحموا المقر

أخبارليبيا24

أكد ديوان مجلس النواب أن من قام بحرق مقر الديوان متظاهرين مدفوعين من قبل جهات مشبوهة لا تمثل طبرق ولا أهلها.

وأضاف الديوان في بيان له أن الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي حق من حقوق الإنسان، إلا أنه مقيد بالقوانين واللوائح والنظم السارية.

وأدان ديوان مجلس النواب عملية حرق الأرشيف الورقي للمجلس والذي تجمع على مدى الأعوام الثمانية الماضية.

وأفاد الديوان أن هذا الأرشيف يضم في طياته مختلف القوانين واللوائح والمستندات المتعلقة بعمل مجلس النواب بما فيها علاقات بالدول، والتقارير السرية التي ترد إليه من مختلف الأجهزة الأمنية المتعلقة بالأمن القومي الليبي المحلي والدولي.

وذكر أن مجلس النواب ليس لديه ما يخفيه، ولعل المستندات المتسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تم نهبها ما هي إلا مستندات تنفيذية متبعة لدى مختلف الجهات وفقا للقوانين.

واعتبر ديوان مجلس النواب أن مسألة نشرها ما هو إلا أمر لذر الرماد في العيون لتعمي عن المستندات السرية التي سرقت ضمن الأرشيف الديواني المهم.

وأكد ديوان مجلس النواب أنه لطالما كان داعما لحقوق ومطالب المواطنين المتمثلة في العيش الكريم، وتحسين ظروفهم الحياتية على مختلف الأصعدة.

واستنكر الديوان أية أعمال من شأنها العبث بمقدرات الشعب الليبي بمختلف أجياله، مؤكدًا أن ديوان مجلس النواب ماض في ملاحقة الجناة الذين وقفوا خلف هذه الأحداث.