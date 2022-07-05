دومة: مجلس النواب لم يعطل الانتخابات في 24 ديسمبر

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قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن مجلس النواب لم يعطل الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

وأضاف دومة في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”لجنة المسار الدستوري للمجلس لم تعرقل الوصول إلى إطار دستوري دائم يستعيد الدولة ويرجع سيادتها من الهيمنة الأجنبية دون شروط اقصائية”.

وختم النائب تغريدته :”لنترك الخيار بيد الشعب بانتخابات رئاسية وبرلمانية وهذا الخيار الوحيد للحفاظ على البلد”.

وكان دومة أشار في تغريدة سابقة إلى أن الالتزام بما تم عليه التوافق في القاهرة هو مفتاح نجاح اجتماع جنيف والرجوع فيه من الطرف المقابل سيفسد اللقاء.

وقال :”علينا أن نتقدم لا أن نتراجع لصنع أرضية صلبة لبناء الدولة وصولًا إلى انتخابات بعيداً عن الشروط الإقصائية”.