حمودة: الانتخابات هي الوسيلة التي يطالب بها الشعب لاختيار من يمثله

أخبارليبيا24

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حمودة، أن الانتخابات هي الوسيلة التي يطالب بها الشعب لاختيار من يمثله وليس من خلال تقاسم السلطة من قبل محتكري المشهد السياسي.

وأشار حمودة في مؤتمر صحفي، إلى أهمية الوصول إلى الانتخابات والدستور احتراما لإرادة الشعب و تجنبًا لأي محاولات لإعادة شبح الحروب.

وذكر المتحدث أنه بمجرد الوصول للانتخابات ستكون حكومة الوحدة الوطنية أول من تباشر بتسليم السلطة ولن تقبل بأن تكون جزءاً من لعبة التمديد للأجسام القائمة.

وأوضح حمودة أن للشعب الليبي حق في تقرير مصيره بنفسه ولا يمكن لأي شخص أو جهة سلب هذا الحق والاستفراد به.

وأضاف أن وزارة الداخلية ملتزمة بإعطاء الإذن بالتظاهر وحماية المتظاهرين وفق الإجراءات المعمول بها، إلا أنها ستتعامل بكل حزم مع أي محاولات للاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة.