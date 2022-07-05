بلدية بنغازي: الحكومة لم تُرسل مُرتبات (يناير فبراير) لموظفي شركة خدمات النظافة

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أكدت بلدية بنغازي أن وزارة الحُكم المحلي بحكومه الوحدة الوطنيه لم تَقم بإحالة مُخصصات مُرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة عن شهري يناير، فبراير لعام 2022م.

وأكد المكتب الإعلامي أن مُخصصات مُرتبات العاملين بالشركة استلمتها من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي بأن المُخصصات عن أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر لعام 2021م ،وأشهر مارس ، أبريل لعام 2022.

وأشار مكتب الإعلام في البلدية إلى أن جميع المخصصات تمت إحالتها إلى نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية وصرفها للعاملين بالشركة.