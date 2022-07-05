بلدية بنغازي: الحكومة لم تُرسل مُرتبات (يناير فبراير) لموظفي شركة خدمات النظافة

5 يوليو، 2022 1:17 ص
2
بلدية بنغازي وشركة الحدمات العامة
بلدية بنغازي وشركة الحدمات العامة

أخبارليبيا24

أكدت بلدية بنغازي أن وزارة الحُكم المحلي بحكومه الوحدة الوطنيه لم تَقم بإحالة مُخصصات مُرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة عن شهري يناير، فبراير لعام 2022م.

وأكد المكتب الإعلامي أن مُخصصات مُرتبات العاملين بالشركة استلمتها من وزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي بأن المُخصصات عن أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر لعام 2021م ،وأشهر مارس ، أبريل  لعام 2022.

وأشار مكتب الإعلام في البلدية إلى أن جميع المخصصات تمت إحالتها إلى نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية وصرفها للعاملين بالشركة.

5 يوليو، 2022 1:17 ص
2

مقالات ذات صلة

الناطق باسم حكومة الوحدة

حمودة: الانتخابات هي الوسيلة التي يطالب بها الشعب لاختيار من يمثله

5 يوليو، 2022 1:38 ص

ديوان النواب: متظاهرين مدفوعين من قبل جهات مشبوهة هم من اقتحموا المقر

5 يوليو، 2022 12:55 ص
مصباح دومة

دومة: مجلس النواب لم يعطل الانتخابات في 24 ديسمبر

5 يوليو، 2022 12:07 ص

الفعاليات والروابط الشبابية تؤكد دعمها لعقيلة صالح وتدين الهجوم على مقر النواب

4 يوليو، 2022 11:43 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى