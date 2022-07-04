هكذا علقت الجامعة العربية على التظاهرات في المدن الليبية

أخبار ليبيا 24

قال الناطق الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، إن الانتخابات هي السبيل الوحيد لتجديد شرعية جميع المؤسسات الليبية.

وأشار رشدي إلى تفهم الأسباب التي دعت الليبيين إلى التظاهر في مختلف المدن؛ للتعبير عن الاحتجاج على الوضع العام الذي تعيشه البلاد، لا سيما في ظل تفاقم الأزمة السياسية، وانعدام الخدمات الأساسية، وعودة مظاهر الانقسام في المؤسسات الاقتصادية الليبية.

من جانبه أعرب الأمين العام، أحمد أبوالغيط، عن قلقه إزاء تطورات الوضع في ليبيا، بعد الإخفاق في التوافق حول بعض القضايا العالقة بمسودة الدستور، التي سبق لمجلسي النواب والدولة أن حققا توافقا مشجعا في معظمها خلال اجتماعات القاهرة وجنيف.

وأعتبر أبوالغيط أن الانسداد السياسي قد تكون له تبعات وخيمة علي استقرار ليبيا، وفق تصريح رشدي على موقع الجامعة، اليوم الإثنين.

ونقل الناطق عن أبوالغيط رفضه الكامل للأفعال الميليشياوية، أو تخريب وتدمير المنشآت العامة للدولة الليبية، كوسيلة مفترضة من البعض للتعبير عن الاحتجاج.

ودعا أبوالغيط جميع الفاعلين السياسيين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم، والمبادرة بتكثيف الاتصالات فيما بينهم لإنهاء الجمود السياسي.

وجدد أبوالغيط دعمه لكل مسعى يصُب في هذا الاتجاه، ويُنهي حالة الإحباط التي يعيشها المواطن في ليبيا “نتيجة إخفاق المعنيين في إتمام إعداد الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات الوطنية، التي باتت مطلبا شعبيا مُلحا وهي السبيل الوحيد لتجديد شرعية جميع مؤسسات الدولة الليبية وإنهاء الانسداد السياسي الراهن”.

وشهدت مدن ليبية عدة تظاهرات يوم الجمعة الماضي اعتراضا على الأوضاع السياسية والمعيشية.