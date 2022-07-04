معلقا على تيار “بالتريس”.. مازن: أشخاص خارج البلاد تحرض وتحرك المظاهرات

4 يوليو، 2022 3:12 م
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تظاهرات طرابلس
تظاهرات طرابلس

أخبار ليبيا 24

قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، خالد مازن، إن تيار “بالتريس” الشبابي، المحرك الرئيسي لمظاهرات طرابلس، الجمعة الماضية، تقدم إلى الوزارة بطلب الحصول على إذن بالتظاهر، والوزارة وافقت على ذلك.

وأضاف وزير الداخلية، في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين: “إن المظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء كانت سلمية و من دون تجاوزات، لكن وقعت أعمال عنف وتخريب بعد ذلك”.

وأشار مازن إلى رصد داخليته لمتورطين في تلك الأعمال وإصدار منشورات بهم لضبطهم والتحقيق معهم، مؤكدا أن الداخلية لديها اعترافات سيتم عرضها على التلفزيون.

وأردف مازن قائلا: “إن أشخاصا خارج البلاد تحرض وتحرك في المظاهرات، بهدف التكسير والتخريب.. سنلاحق هؤلاء الأشخاص في الداخل والخارج”.

4 يوليو، 2022 3:12 م
12

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