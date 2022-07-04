محمد عون: صنع الله يحجب التقارير اليومية التي تخص الإنتاج

أخبارليبيا24_متابعات

قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون في تصريحات صحافية إن

مصطفى صنع الله حجب المعلومات التي تخص التقارير اليومية للإنتاج عن الوزارة النفط منذ 3 أبريل الماضي وأبلغ رئيس الوزراء بذلك.

وأوضح أن الموضوع أُثير في اجتماع مجلس الوزراء المنقول على الهواء في مدينة جادو يوم 23 يونيو الماضي.

وأكد تكليف رئيسُ الوزراء وزيرَ الدولة عادل جمعة بالكتابة لصنع الله، وكتب له 3 رسائل تحمل تعليمات رئيس الوزراء بضرورة إحالة التقارير.

موضحا عدم إستجابة صنع الله حتى اليوم قائلا ” وهذا تطاول وتحدٍّ وصلف وغرور وعدم احترام لا للقانون ولا لرؤسائه”.

مؤكد أن صنع الله يستقوي بالأجنبي، ولم يُتخَذ إجراء ضده حتى الآن.

في حين أكد عون أنه بمذكرة بهذا الخصوص، وهي تعد ثالث تذكير لرئيس الوزراء.

وأوضح فيما يخص مراجعة أسعار الغاز مع شركة إيني،أنها تحكمها اتفاقية.

وأن المراجعة تتم كل 3 سنوات وبها معادلة محددة لحساب سعر الغاز

في حين أكد أنه في آخر اجتماع مع مجلس الوزراء، طالب عون بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط.

مؤكدا قبول رئيس الوزراء بذلك وتعهده بمناقشة الأسماء مع الوزارة وهو ما لم يتم حتى الآن.

يذكر أن عون بحث فى الإجتماع المئة وأربعة وثمانون لمجلس وزراء أوبك الأربعاء الماضي عبر تقنية سير عمل المنظمة والأمور التنظيمية الخاصة بالقطاع في أوبك.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع حسب جدول الأعمال المطروح والتى تهم عمل المنظمة.

في حين بحث الاجتماع إعادة مراجعة رؤية المنظمة طويلة المدى وتمويل المنظمة و مساهمة الدول الأعضاء.

فضلا عن إعتماد توصيات محافظي الدول الأعضاء في أوبك.