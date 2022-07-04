للمجاهرة بالأمن.. انتشار أمني في مسلاتة

أخبار ليبيا 24

شهدت مدينة مسلاتة غربي البلاد، انتشرا لدوريات مكتب الدعم المركزي بدعم وإسناد من اللواء 444 قتال؛ وشمل الانتشار الأمني جميع محطات الوقود العاملة لضبط المطلوبين لدى الجهات المختصة.

وأكد رئيس مكتب الدعم بمسلاتة، النقيب مراد شيتاو، لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الإثنين، أنه تم تكليف العناصر بالانتشار داخل المدينة وفي حدودها الإدارية.

لافتا أن ذلك يأتي في إطار المجاهرة بالأمن، وضبط المخالفين، والبحث والتحري عن المجرمين المطلوبين لدى مراكز الشرطة التابعة لمديرية الأمن والجهات المختصة.

وأوضح شيتاو، أنه تم نشر العديد من الدوريات المشتركة جميع محطات الوقود التي تتوفر بها مادتي الديزل والبنزين، لضمان وصولها للمواطن، ولتنظيمها وتوفير الأمن في محيطها.