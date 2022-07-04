كورونا تهاجم إيران بشراسة.. والأعداد تتضاعف الإصابات الأعلى منذ 28 شهرا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت وسائل إعلام محلية عن تضاعف الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إيران ثلاث مرات تقريبا في أسبوعين.

وأصبحت سلالات أوميكرون “الأكثر عدوى” هي السائدة.

وبسبب الانخفاض الحاد في الاختبارات التشخيصية، يُعتقد أن العدد الفعلي للمرضى أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية.

وسجلت إيران ولأول مرة منذ 28شهر، 717 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و6 حالات وفاة.

وبلغ العدد الإجمالي للمصابين في إيران 7 ملايين و239 ألفا و557 حالة إصابة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 141 ألفا و396 شخصا.

وقالت وزارة الصحة الإيرانية: “يوجد 211 مصاباً في حالة حرجة للغاية ويرقدون في العناية المركزة”.

ويعتبر هذا الرقم هو أكثر من 13 ضعف عدد الحالات اليومية في يونيو الماضي،

وما يقرب من 4 أضعاف عدد المصابين في اليوم الأخير من الشهر الماضي.

وقال إبراهيم قادري، رئيس قسم الرعاية بمركز إدارة الأمراض المعدية بوزارة الصحة الإيرانية،

في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: “إن عدد الحالات اليومية التي لم يتم اكتشافها وتسجيلها ليس صغيرا وربما يكون أكثر خمس مرات من الحالات المكتشفة حالياً”.

كما أكد محمد مهدي جويا رئيس المركز، ارتفاع معدل الإصابة في إيران بسبب انتشار سلالات أوميكرون الفرعية.

وأوضح مهدي أنه بعد تحديد سلالتين فرعيتين من أوميكرون (BA.1 و BA.2) في إيران، تمت إضافة السلالة الفرعية BA.5 إليهما الآن.

* أسباب الزيادة

من جانبه قال سكرتير لجنة الوبائيات والبحوث باللجنة العلمية الوطنية للتعامل مع كوفيد، مسعود يونسيان:

“لا يزال من غير الممكن إعطاء سبب محدد لزيادة الحالات والاستشفاء”.

وتابع مسعود: “ارتفاع الإصابات ناتج عن زيادة في تفشي BA.4 وBA.5″.

وأضاف: ” أن السلالتين الفرعيتين أكثر نفوراً نسبياً من اللقاح ومن المحتمل أن تنتشران في إيران قريباً”.

وأردف مسعود: “بحسب الإحصاءات الرسمية للبلاد، فإن حوالي 20 إلى 25% من المؤهلين في المجتمع لم يتلقوا لقاح كورونا إطلاقاً”.

وتابع: “وما بين 30 إلى 35% فقط تلقوا جرعة واحدة من اللقاح”.

ووفقا للإحصاءات الرسمية لوزارة الصحة، تم تطعيم ما يزيد قليلاً على 58 مليون شخص من السكان،

البالغ عددهم حوالي 84 مليونًا من خلال تلقي جرعتين على الأقل من اللقاح.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن أكثر من 6.6 مليون شخص في إيران تلقوا جرعة واحدة فقط من اللقاح.

وحذرت عضو اللجنة العلمية لفيروس كورونا في إيران منيو محرز، عشية مراسم ورحلات محرم إلى العراق من تفشي فيروس كورونا.

وقالت محرز، في إشارة إلى تقرير وزارة الصحة حول زيادة عدد مرضى كورونا بمقدار ثلاثة أضعاف:

“يمكن أن تكون أعداد الإصابات أكثر من المعلن”.

وأضافت أنه تلاحظ زيادة عدد المصابين في الدول المجاورة لإيران، بما في ذلك العراق،

وعدد المرضى في الدول المجاورة زاد خلال الأسبوع الماضي.

وتابعت: “شعرت بالرعب لرؤية حشد كبير من الناس لا يرتدون أقنعة طبية (الكمامة) وحوالي 95٪ من الناس لا يرتدون أقنعة، وهذا خطير ومرعب”.