خلال اجتماع مجلس الوزراء.. شركة البريقة تؤكد توفر إمدادات الوقود

4 يوليو، 2022 3:54 م
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مدير عام العمليات في شركة البريقة للمنطقتين الغربية والجنوبية
مدير عام العمليات في شركة البريقة للمنطقتين الغربية والجنوبية

أخبار ليبيا 24

أكد مدير عام العمليات في شركة البريقة للمنطقتين الغربية والجنوبية، خالد وهيبة، إن الشركة ليس لديها مشكلة في إمدادات الوقود، لافتا إلى أن مخازن المنطقة الغربية تكاد تكون ممتلئة.

وأضاف وهيبة في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الاثنين: “إن عمليات التوزيع تسري بشكل جيد، وبزيادة 30% عن المعدل الطبيعي، حتى وصلت في منطقة طرابلس إلى سبعة ملايين لتر من الوقود في اليوم”.

في أرجع وهيبة الازدحام في طرابلس على محطات الوقود إلى استمرار انقطاع التيار الكهربائي مع ارتفاع درجة الحرارة، وقطع عدد من الطرقات العامة.

وأشار إلى وجود ناقلة نفط تفرغ حاليا في ميناء طرابلس البحري حمولتها 34 مليون لتر من الوقود.

4 يوليو، 2022 3:54 م
6

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