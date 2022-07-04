بسبب موسم الأمطار.. الكاف يعلن تأجيل بطولة الأمم الأفريقية

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل بطولة الأمم الأفريقية، والتي كان مقررا إقامتها في يونيو 2023 في ساحل العاج إلى شهري يناير وفبراير 2024.

وقال رئيس “كاف” باتريس موتسيبي في مؤتمر صحفي أمس الأحد بالعاصمة المغربية الرباط عقب اجتماع للمكتب التنفيذي.

قال ” إن قرار تأجيل موعد البطولة جاء بسبب موسم الأمطار خلال أشهر الصيف في ساحل العاج” .

وأوضح، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، أنه تقرر أيضاُ العودة لنظام الذهاب والإياب في نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

وذلك بدلاً من مباراة واحدة كما أقيمت في النسخة الثلاث الأخيرة.

وأشار إلى أن (كاف) قرر أيضًا الموافقة على إقامة بطولة دوري السوبر الأفريقي لتقام بدءاً من صيف 2023 “.