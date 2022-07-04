هل هناك حياة على المريخ؟.. مكونات جديدة تجيب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

لا تزال جهود العلماء مستمرة في مجال إثبات وجود مقومات للحياة على سطح المريخ.

ووصل الباحثون من خلال تقييم البيانات من مسبار كيوريوسيتي التابع لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، لوجود مكونات مشابهة لتلك الموجودة على الأرض في صخور المريخ.

وقام البحث، الذي نُشر في مجلة بناس، الثلاثاء، إجمالي الكربون العضوي، المرتبط بذرة الهيدروجين، في صخور المريخ لأول مرة.

ويشير إجمالي الكربون العضوي إلى كمية المواد المتاحة المتاحة للحفاظ على تفاعلات الحياة الأولية.

وتوصلت الدراسات السابقة إلى رصد جزءا من الكربون في صخور المريخ،

على حين تمكنت هذه الدراسة من إعطاء الكمية الإجمالية للكربون العضوي في هذه الصخور.

والأرقام التي توصلت لها الدراسة يمكن مقارنتها بتلك الموجودة في الصخور على الأرض بمناطق كصحراء أتاكاما في أميركا الجنوبية.

وقام الباحثون بجمع البيانات من خلال دراسة العينات التي تم حفرها في صخور طينية عمرها 3.5 مليار سنة في،

خليج يلونايف بفوهة غيل، موقع بحيرة قديمة على المريخ.

كما أن اكتشاف الكربون العضوي لا يثبت بشكل قاطع وجود الحياة على المريخ، لأن هذه الجزيئات يمكن أن تنشأ أيضاً من مصادر غير حية مثل النيازك والبراكين.