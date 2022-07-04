الكهرباء بحكومة باشاغا تعلن عن حل قريب لأزمة الغاز بمحطات التوليد

أخبار ليبيا 24

أعلنت، وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، مساء اليوم الإثنين، أنها تعمل جاهدة على إنهاء مشكلة المحروقات بمحطات توليد الطاقة.

وتعاني ليبيا من تصاعد حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائي مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وقالت الوزارة، في بيان على فيسوك، إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة شحن مخزون المتكاثف عبر مينائي (السدرة – الزويتينة).

تشغيل حقول الغاز

وأوضحت، أنه بعد شحن المخزون يتم تشغيل حقل الفارغ لتغذية محطة كهرباء السرير بالغاز، وكذلك تشغيل حقل بوطفل، وحقل 103، لتغذية محطة الزويتينة بالغاز وبالكميات المطلوبة لتشغيل وحداتها لتساهم في التقليل من عمليات طرح الأحمال.

ولفتت الوزارة، إلى أنه ذلك جاء بالتنسيق بين وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري ونائب رئيس الحكومة الليبية، علي القطراني، بعد التواصل مع رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وشهدت عدد من المدن الليبية الأيام الماضية احتجاجات شعبية بسبب استمرار أزمة انقطاع التيار الكهرباء.

وأرجعت، الشركة العامة للكهرباء، أسباب انخفاض إنتاجية محطات توليد الطاقة خاصة محطة شمال بنغازي والزويتينة، إلى انخفاض كميات الغاز.