الفعاليات والروابط الشبابية تؤكد دعمها لعقيلة صالح وتدين الهجوم على مقر النواب

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أكد تجمع الفعاليات والروابط الشبابية وممثلي مكاتب الشباب في المنطقة الشرقية دعمه الكامل لرئيس مجلس النواب، ولمبادرة السلام التي أطلقها.

وأدان التجمع عقب لقائه عقيلة صالح في مكتبه في القبة، التهجم والاعتداء على مقرات الدولة وعلى رأسها مقر مجلس النواب بمدينة طبرق.

وأوضح التجمع، أنه مع خروج الشعب في التظاهرات للمطالبة بحقوقه المشروعة ولكن بالطرق السلمية دون المساس بمقدرات الوطن.

وطالب تجمع الفعاليات والروابط الشبابية في بيانه بضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأكد دعمهم الكامل واللامحدود لمجلس النواب وللمؤسسة العسكرية ضد المؤامرات التي تحاك ضدهما من أصحاب الفكر المتطرف.