السيسي يؤكد لـ”المنفي” حرص بلاده على وحدة ليبيا وأمنها ويدعو لحوار بين الليبيين

أخبارليبيا24

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الإثنين، حرص بلاده على وحدة ليبيا وأمنها واستقرارها، والدعوة للحوار بين الأطراف الليبية.

وشدد السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، دعم مصر للمجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات.

وأكد الريس المصري أيضًا على ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أجل الوصول لتسوية سياسية يتفق عليها كل الليبيين.

ومن جهته، أشاد المنفي بدور مصر في دعم الحوار الليبي، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط البلدين.

وأشار إلى أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، باعتبارها السبيل الوحيد للعبور لحالة الاستقرار والسلام في البلاد.