الدبيبة يوضح أسباب إعادة مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إن إرجاع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء للعمل مجددا يعود إلى أسباب تقنية بحتة، مضيفا أن تلك العودة جاءت بصفة مؤقتة، لافتا أنخ سيتم إخراج مجلس جديد في 17 يوليو الجاري.

وأضاف الدبيبة خلال كلمته في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الاثنين: “دعمنا الشركة بدون نقاش، وأي ورقة قادمة منها.. كنا معتمدين عليهم وواثقين فيهم.. كان تمسكي بالإدارة كان يعود إلى أن لديهم نوع من المصداقية للوصول إلى النتائج.. وخايفين إننا نواجههم أو نغير مجلس الإدارة فنجد نفسنا خسرنا كل شيء”.

وقال: “أنه لا يتهم مجلس الإدارة الحالي بالفشل أو السرقة، لكنه «يجب أن يترك الفرصة لغيرهم”.

وتابع: “هذه الشركة بذل فيها جهد، لكن الأزمة تحتاج أكبر من هذا الجهد.. لديهم مشكلة في المتابعة.. خط فجيج فيه ستة أبراج وأخذوا وقت طويل لأجل تنفيذه.. وذلك بسبب المساءل الخاصة بتعويض الأهالي المقام على أرضهم المشروع، بالإضافة إلى عدم تحقيق نجاح في مسألة التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن وقائع سرقة الأسلاك”.