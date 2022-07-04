اعتدال في درجات الحرارة ورطوبة عالية على مناطق الساحل

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اعتدال في درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد، مع رطوبة عالية نسبيا على مناطق الساحل.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و42 درجة مئوية.

ومن رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

وذلك مع ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر على بعض مناطق الساحل، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وتكون سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية.

وتكون أيضا بين 34 و40 درجة مئوية على مناطق الدواخل.

أما في الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – مرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و32 درجة مئوية على مناطق الساحل.

كما تكون الحرارة بين 34 و39 درجة مئوية على الدواخل.

ومن مناطق الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة تكون السماء صافية.

وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية.

وفي مناطق الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة.

وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.