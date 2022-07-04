أهمها الكهرباء والعلاج.. الدبيبة يناقش عدد من الملفات مع خالد شكشك

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بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أمس الأحد في مكتبه بديوان رئاسة الوزراء، مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك عددًا من الملفات الخدمية ، أهمها الكهرباء، والعلاج في الداخل والخارج.

وناقش مع شكشك أوضاع الإنفاق الحكومي لعام 2022، والتنسيق بين الديوان والحكومة لمتابعة الملاحظات.

وذلك حول أداء عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.

وفي سياق أخر تراجع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد، عن قرار إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل.

وبحسب المادة الأولى من القرار رقم 302 لسنة 2022 يستمر مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء في أداء مهامه.

وذلك إلى حين انعقاد الجمعية العمومية للشركة.

وأيضا نصت ذات المادة على الاستمرار في إجراء التحقيق الإداري من قبل اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم 288 لسنة 2022.

وفي 26 يونيو المنصرم قرر الدبيبة، إيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء برئاسة، وئام العبدلي، عن العمل.

فضلا عن إصداره قرار بإحالة وئام العبدلي إلى التحقيق.

وكلف رئيس الحكومة، مدير شركة الخدمات العامة، محمد إسماعيل، مديرا عاما للشركة العامة للكهرباء.

وذلك إلى حين انعقاد مجلس أمناء الشركة.

وشكل الدبيبة لجنة تحقيق برئاسة وزير التخطيط المكلف.

على أن تتولى اللجنة التحقيق في تأخر شركة الكهرباء من إدخال بعض المحطات الجديدة على الشبكة العامة.

وذلك وفق المواعيد المحددة والمعتمدة من قبل مجلس الإدارة السابق.

ويأتي القرار في ظل تطور أزمة الكهرباء في كل المدن الليبية حيث وصلت ساعات طرح الأحمال إلى أكثر من 12 ساعة، وسط عجز للحكومات المتتالية من حل أزمة الكهرباء.