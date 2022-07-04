أمن طبرق تطلق خطة أمنية لضبط المخربين

أخبارليبيا24

تشهد مدينة طبرق منذ أيام خطة أمنية مكثفة من دوريات متحركة وثابتة تطلقها مديرية أمن المدينة بمشاركة عدد من الوحدات العسكرية التابعة للواء خالد بن الوليد.

وقال مدير أمن طبرق عقيد سامي إدريس في تصريح بثته وحدة الإعلام الأمني بالمديرية :”إن هذه الخطة تهدف لتأمين المؤسسات الحيوية في المدينة سواء عامة أو خاصة”.

وشدد إدريس على أنه سيتم ضبط الأمن في شوارع المدينة بعد الأحداث التي شهدتها المدينة يوم الجمعة الماضي.

وأضاف إدريس ان المديرية نجحت في ضبط ما يزيد عن عشرين متهما في أحداث الاعتداء على مقر ديوان مجلس النواب.

وأوضح مدير الأمن أن دورهم وواجبهم الوطني يتمثل في حماية المتظاهرين سلمياً وفق ما يكفله القانون.

وأكد إدريس أنهم سيكونون بالمرصاد لأي أعمال تخريب أو تعدي سواء على الممتلكات العامة أو الخاصة.

وكان مدير أمن طبرق قال في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ في وقت سابق، إنه تم القبض على عدد 18متهم بالسرقة والتخريب والتدمير لمقر مجلس النواب بعد الاقتحام .

وأكد إدريس أنه تم تسجيل تعهدات من ثلاث أولياء أمور لـ”أحداث” من المتهمين الـ 18، موضحًا أن البقية تم التحقيق معهم بخصوص السرقة والتخريب وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة.